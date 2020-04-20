Россия, Иран и Турция проведут онлайн-встречу по Сирии 22 апреля

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Трехсторонние переговоры России, Ирана и Турции по Сирии пройдут 22 апреля в дистанционном формате, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Подтверждаем проведение трехсторонних переговоров на министерском уровне по Сирии 22 апреля в дистанционном варианте», — сказала Захарова.

С 2017 года ведутся переговоры по прекращению вооруженного конфликта в Сирии, известные как «астанинский формат». В нем участвуют представители России, Ирана и Турции.

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