Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

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Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. Об этом дипломаты сообщили на своей официальной странице в Facebook.

«Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание», — указали сотрудники посольства.

Ранее российское посольство в Чехии сменило юридический адрес. Это произошло после того, как площадь, на которой расположена дипмиссия, была переименована в честь убитого политика Бориса Немцова. Теперь посольство будет использовать в качестве официального адрес здания на улице Коруновачни. Он находится в нескольких сотнях метров от главного здания российского представительства.

Дипломаты отметили, что чешские власти вряд ли будут переименовывать улицу Коруновачни, так как этому топониму более 100 лет. Они подчеркнули, что смена адреса носила технический характер.

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