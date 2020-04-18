Нетаньяху объявил о начале выхода Израиля из карантина

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале выхода страны из карантина. Об этом сообщает РИА «Новости».

В обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы, он отметил, что начинается поэтапное смягчение карантинных условий.

Так, по его словам, в стране смогут открыться магазины товаров для дома, книг и электроники, не находящиеся в торговых центрах, а также будет разрешено заниматься спортом на улице составом не более двух человек тем, кто ранее находился на совместном режиме самоизоляции. Кроме того, разрешены молитвы на открытом пространстве (не более 10 человек) и возобновлена работа общественного транспорта.

Нетаньяху уточнил, что предприятия смогут возобновить работу около 30% сотрудников на местах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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