Россия предоставит Молдавии кредит на €200 миллионов
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Россия и Молдавия подписали соглашение о предоставлении последней кредита, первый транш которого составит €200 млн, написал президент республики Игорь Додон в Facebook.
«Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн евро», — говорится в сообщении.
Додон отметил, что средства пойдут на нужды страны, в том числе финансирование инфраструктурных объектов.