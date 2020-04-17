Лавров предложил Помпео возобновить сотрудничество по кибербезопасности
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Майклом Помпео предложил возобновить встречи двусторонней рабочей группы по вопросам угроз в киберсфере, пишет российский МИД.
Сообщается, что встречи рабочей группы были прерваны предыдущей администрацией США.
Также политики обсудили прочие вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию с коронавирусом.
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