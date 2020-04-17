Лукашенко ответил на критику из-за особого пути в борьбе с коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «братья» и за рубежом высказывают нарекания в адрес страны из-за своего пути в борьбе с коронавирусом, цитирует политика БелТА.

Лукашенко признался, что ему говорили, будто Белоруссия неправильно сражается с вирусом и идет не тем путем. Однако, по словам президента, «чтобы идти путем Белоруссии, надо иметь систему».

«А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь <...> Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают» — посетовал Лукашенко.

Заключая, он подчеркнул, что государство последовательно противодействует инфекции: борется очагово, не изолируя людей, не выписывая пропуска.

Число инфицированных COVID-19 в Белоруссии выросло до 4779.

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