В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА «Новости».

По словам Миронова, в настоящее время рассматривается вариант с перенесением проведения экзаменов на более позднюю дату, а также вариант с отменой ЕГЭ в текущем году. В последнем случае выпускникам школ разрешат сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ.

«Вопрос обсуждается. Окончательное решение еще не принято», — добавил депутат.

В настоящее время в России зарегистрировали более 27 тыс. заразившихся коронавирусом, при этом вылечились 2 304 пациента, а умерли — 232.

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