Представитель главы Алтайского края объяснил его слова о сравнении бизнеса с незваным гостем

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев объяснил, что глава региона Виктор Томенко не сравнивал просящих о помощи предпринимателей с незваным гостем.

«Он не сравнивал так. Он не сравнивал ни с каким незваным гостем. Губернатор имел в виду то, что бюджет Алтайского края небогатый, дотационный, а в связи с нынешней ситуацией в нем будут выпадающие доходы. На помощь бизнесу денег в бюджете не было предусмотрено, потому что бюджет принимался в конце прошлого года», — объяснил Негреев в беседе с «Газетой.Ru».

Представитель алтайского губернатора подчеркнул, что высказывание Томенко не следует считать отказом от помощи местному бизнесу.

«Во-первых, там будут федеральные субсидии. Во-вторых, федеральный бюджет, как вчера заявил президент, поможет региональным бюджетам. Когда все выяснят – будут конкретные решения приниматься в отношении бизнеса», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Виктор Томенко заявил, что власти региона пока не намерены оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом.

«Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — сказал губернатор.

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