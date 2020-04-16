В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА «Новости».
В МИД выразили признательность США за данные намерения и отметили, что данные действия являются проявлением ответственного подхода к общей борьбе с коронавирусом.
По последним данным, в мире выявлено почти 2 млн 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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