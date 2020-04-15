Франция сожалеет о решении США приостановить финансирование ВОЗ
Правительство Франции выразило сожаление в связи с решением Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя правительства Франции Сибет Ндиай.
«Франция сожалеет о создавшейся ситуации. Как вам известно, Франция и ее президент Эмманюэль Макрон являются сторонниками многосторонности, о чем неоднократно было сказано на саммитах лидеров ЕС», — заявила Ндиай.
Она также выразила надежду, что после окончания пандемии США изменит свое решение, и ВОЗ сможет нормально осуществлять свою деятельность.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить взносы государства в ВОЗ. По его словам, организация могла намеренно скрывать данные о распространении коронавируса в масштабе всей планеты.
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