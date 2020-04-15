Песков ответил на обвинение китайского СМИ в распространении COVID-2019

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление китайского Global Times, что Россия стала источником распространения коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что Москва не может согласиться с такой критикой. В данный момент, по словам Пескова, многие страны обвиняют друг друга в распространении коронавируса.

«Мы считаем, что это дело неблагодарное. Напротив, мы в Москве являемся сторонниками сложения усилий в борьбе с коронавирусом», -— подчеркнул он.

Китайское издание Global Times заявило, что Россия стала главным источником проникновения COVID-2019 в Китай, когда заболевание обнаружили у 309 граждан КНР по возращении из России.

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