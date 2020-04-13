Politico: Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ

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Сотрудники Белого дома предлагают президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Альтернативную организацию предполагают создать на базе UNAIDS — объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД — созданной в середине 1990-х на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом.

Такие идеи выдвигают некоторые сотрудники Белого дома, в том числе входящие в Совет национальной безопасности США. Многие из них выступают за жесткую политику в отношении Китая, отмечает издание.

Ранее Трамп заявил о возможной приостановке финансирования ВОЗ из-за ее неудачных решений в ситуации с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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