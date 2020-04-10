Трамп догнал Байдена по популярности среди избирателей
Популярность президента США Дональда Трампа среди избирателей выросла на фоне эпидемии коронавируса, он впервые догнал по данному показателю кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства — Джо Байдена. Об этом следует из результатов опроса телеканала Fox News, который был проведен по его заказу с 4 по 7 апреля.
Участников опроса попросили сказать, какой из политиков получил бы из голоса на будущих президентских выборах, если голосование бы прошло уже сейчас.
Так, не менее 42% опрошенных сказали, что проголосовали бы за Байдена. В свою очередь, 42% опрошенных заявили, что поддержали бы Трампа.
При этом 7% признались, что проголосовали бы за другого кандидата. Однако 6% еще не решили как бы они сделали. А как минимум 3% респондентов вообще отказались идти на выборы президента США.
Отмечается, что в подобном опросе за март предпочтение Байдену отдали 49% опрошенных, а Трампу — 40%.