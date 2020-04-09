Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински бывшая сотрудница Белого дома

Экс-сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона с Моникой Левински, умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Post.

По словам зятя Трипп Томаса Фоули, она скончалась от болезни. Фоули уточнил, что болезнь не связана с коронавирусом.

Скандал, связанный с отношениями Клинтона и Левински, разгорелся в 1998 году, когда подробности о связи действующего президента с сотрудницей попали в прессу. Находившаяся тогда в дружеских отношениях с Трипп Левински призналась подруге в связи с Клинтоном. Трипп записала телефонные разговоры с данными признаниями и передала их юристу.