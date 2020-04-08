Мартынов: поправки в Конституцию о целостности страны особенно важны именно сейчас

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что поправки в Конституцию РФ приобретают особенную актуальность именно сейчас, на фоне заявлений экс-послов США в Киеве о возможности «вернуть» Крым Украине из-за пандемии коронавируса.

«Этот мировой кризис, который развернулся вокруг сезонной пандемии этого необычного вируса — который вынудил более 4 млрд людей самоизолироваться — носит беспрецедентный характер. И поправки крайне важны, в том числе — касательно неотчуждаемости территорий, укрепления суверенитета — в части примата Конституции над международным правом — и много чего еще. Наблюдая за тем, как разворачивается политически и экономически кризис из-за пандемии, мы видим, как эти обстоятельства пытаются использовать, чтобы делать разные заявления. Вроде того, что Крым пытаются трогать — неотъемлемые два субъекта [с Севастополем] Российской Федерации, что закреплено в Конституции», — отметил эксперт.

Мартынов заявил, что когда чисто медицинская составляющая кризиса пойдет на спад — начнется борьба интерпретаций. «Разных обвинений, судов, с использованием международных организаций, где будут формироваться разные заговоры друг против друга. И крайне важна поправка о примате Конституции над решениями международных судов, если они противоречат нашему основному закону. Подчеркну — все поправки в Конституцию крайне важны здесь и сейчас. Я уверен, что голосование состоится в ближайшее время, как только позволит эпидемиологическая ситуация», — добавил он. По словам политолога, в России на опережение введены меры по защите граждан, чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь любому гражданину, который в ней нуждается.

Он также выразил мнение, что все поправки уже «приняты, но не действуют — в силу того, что пока не состоялось всенародное голосование, хотя оно и необязательно в этой ситуации». Они [поправки] носят очень актуальный характер и на фоне ситуации с новым вирусом и связанных с этим новых вызовов и угроз.

«Как только ситуация позволит, этот «день победы над вирусом» на территории нашей страны, он станет своего рода днем голосования по поправкам в Конституцию», — подытожил эксперт.