Аксенов отреагировал на идею экс-послов США «вернуть» Крым Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на предложение американских экс-послов украинским властям воспользоваться пандемией коронавируса и вернуть Крымский полуостров. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице во «ВКонтакте».
«Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно», — написал он.
По мнению Аксенова, это заявление отражает фантазии американской политической элиты.
Он также добавил, что экс-послы могут приехать в Крым и лично спросить у его жителей мнение о «возвращении» полуострова. Однако для этого им придется отсидеть двухнедельный карантин как гражданам, прибывшим из опасной по коронавирусу страны.
До этого бывшие американские послы в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор высказали идею воспользоваться пандемией коронавируса и вернуть Крым Украине.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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