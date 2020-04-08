Аксенов отреагировал на идею экс-послов США «вернуть» Крым Украине

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Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на предложение американских экс-послов украинским властям воспользоваться пандемией коронавируса и вернуть Крымский полуостров. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице во «ВКонтакте».

«Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно», — написал он.

По мнению Аксенова, это заявление отражает фантазии американской политической элиты.

Он также добавил, что экс-послы могут приехать в Крым и лично спросить у его жителей мнение о «возвращении» полуострова. Однако для этого им придется отсидеть двухнедельный карантин как гражданам, прибывшим из опасной по коронавирусу страны.

До этого бывшие американские послы в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор высказали идею воспользоваться пандемией коронавируса и вернуть Крым Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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