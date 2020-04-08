Три экс-посла США сочли коронавирус шансом «вернуть» Крым Украине

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Бывшие американские послы в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор предложили в публикации в издании NPR украинским властям воспользоваться пандемией коронавируса и вернуть Крымский полуостров.

«Коронавирусный кризис предоставляет возможность положить конец войне на Украине», — гласит заголовок в статье.

По мнению бывших послов, Соединенные Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если государство «вернет Украине полуостров». Дипломаты полагают, что от этого решения выиграет не только Украина, но и РФ, так как «война наносит ущерб ее интересам».

«Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике. Сейчас, как никогда, России нужен разрыв с санкциями», — отмечается в тексте.

Пайфер, Хербст и Тейлор полагают, что в условиях пандемии коронавируса и образовавшегося кризиса российские власти могут согласиться с требованиями и прекратить конфликт на Украине, «вернув Крым Киеву».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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