Сигнальный флажок о победе над коронавирусом: эксперт о дате голосования по поправкам в Конституцию

Политолог, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии «Газете.Ru» отметил два индикатора, которые укажут на победу России над коронавирусом. Один из них — назначение новой даты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Первый — медицинский индикатор. Это, когда эпидемия пойдет на спад, когда количество выздоровевших, в том числе переболевших с ярко выраженными симптомами, начнет превышать количество вновь заразившихся. Второй индикатор, который не менее важен, это, когда президент назначит новую дату общероссийского голосования», — обратил внимание Манойло.

Он отметил, что объявление новой даты голосования действительно является индикатором, потому что она будет основана на мнении врачей. «В своем обращении президент сказал о том, что дата переносится и решающее слово должны сказать медики. Когда медики свой вердикт вынесут и скажут о том, что «все, эпидемия в Российской Федерации побеждена», тогда президент и назначит дату голосования. А для нас это, как сигнальный флажок, это именно индикатор. Если такое решение будет принято президентом, это означает, что для этого есть достаточные основания и что страшную эпидемию коронавируса мы победили», — заключил эксперт.