Скончался бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас

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В возрасте 76 лет умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, передает издание La Tribuna.

Как стало известно, бывший глава государства скончался в больнице США.

Сообщается, что Кальехас последние два года болел лейкемией.

Кальехас занимал президентский пост с 1990 по 1994 годы.