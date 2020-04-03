Депутаты Камчатки перечислили главные задачи нового главы региона

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Депутаты краевого Законодательного собрания и представители общественных организаций высказались по поводу задач нового губернатора Камчатки. Об этом пишет ТАСС.

По их мнению, главным в данный момент является недопущение распространения вируса COVID-19, обеспечение жителей края индивидуальными средствами защиты и поддержка бизнеса в период пандемии.

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко подчеркнул важность поддержки бизнеса в данный период.

А депутат Законодательного собрания Камчатского края, председатель камчатского регионального отделения «Деловой России» Рашид Шамоян заявил, что новому главе придется решать множество текущих социально-экономических проблем региона. Например, завершить строительство аэропорта.

До этого губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке. Этот пост он занимал с 2011 года.