Глава Камчатского края подал в отставку

Камчатский край официальный сайт

Губернатор Камчатского Края Владимир Илюхин подал заявление об отставке, сообщается на сайте правительства региона.

Заявление об отставке по собственному желанию на имя президента России было подано в связи с переходом на новую должность, заявил Илюхин.

Владимир Илюхин был назначен на пост губернатора региона в 2011 году.

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