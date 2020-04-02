Украина ежедневно будет направлять в КНР самолеты за медсредствами

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Украина будет ежедневно направлять самолеты в Китай для доставки медицинских средств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в марте из китайского Гуанчжоу на Украину уже поступила первая партия тестов для определения коронавирусной инфекции, а также медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства.

«С сегодняшнего дня [2 апреля] наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая — ему навстречу вылетает следующий из Киева,» — написал Тимошенко, отметив, что курсирование самолетов будет проходить без перерывов и выходных.

Согласно последним данным минздрава Украины, в стране выявлено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек, 13 выздоровели.

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