Кремль: МИД готовит разъяснения о самолете с медпомощью для США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел РФ готовит разъяснения по поводу самолета с медицинской помощью, который был направлен в США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На этот счет мы договорились, будут разъяснения министерства иностранных дел», — сказал Песков.

Он отметил, что разъяснения поступят в ближайшее время.

Комментируя заявление Госдепа о том, что США закупили у России медицинское оборудование, Песков также заявил, что эти разъяснения даст МИД.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что доставленное Россией медицинское оборудование было приобретено американской стороной.

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