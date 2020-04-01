Южная Осетия закрывает границу с РФ из-за коронавируса
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Руководство Южной Осетии распорядилось приостановить пропуск российских граждан через государственную границу с полуночи 2 апреля из-за пандемии коронавируса, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.
Ограничения не коснутся грузоперевозок и граждан Осетии, которые захотят вернуться на родину через пункт пропуска «Нижний Зарамаг - Рук». О сроках действия постановления не сообщается.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.