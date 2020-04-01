В Кремле назвали цель многосерийного интервью Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание телеведущего Владимира Соловьева о многосерийном интервью главы государства для ТАСС, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее журналист раскритиковал ТАСС за интервью с Путиным.

По словам Пескова, главная цель создания интервью — это «чтобы максимум людей его посмотрело».

«Посмотрело людей больше, чем аудитория у того же Соловьева, – это говорит о том, что цель достигнута», — добавил Песков.

Он отметил, что если Соловьев отреагировал, значит, посмотрел серии интервью.

«Творческие люди подвержены эмоциональной экзальтации», — заключил Песков.

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