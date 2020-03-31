Трамп ошибся в численности населения Сеула почти в три раза

<img src="//img.gazeta.ru/files3/415/13014415/2020-03-18T200644Z_1536599064_RC2KMF9DULFK_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-TRUMP-pic905-895x505-17887.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам после пресс-конференции, что в столице Южной Кореи Сеуле проживает 38 миллионов человек, после чего добавил, что знает эту страну «лучше всех», сообщает издание «Sky news».

«Очень большая плотность населения — знаете ли вы, сколько людей в Сеуле? Там живет 38 миллионов человек. Это больше, чем у нас», — сказал Трамп корреспонденту одного из японских СМИ.

По официальной статистике, в Сеуле проживает чуть больше 10 миллионов человек, в городской агломерации вокруг Сеула — почти 25 миллионов.

«Я знаю Южную Корею лучше всех», — добавил Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом рассказал о договоренности Путина и Трампа тесно сотрудничать по COVID-19

— В США проверили на коронавирус более миллиона человек

— Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием