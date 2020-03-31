Россия прислала в США самолет с медоборудованием

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав «очень большой самолет» с медицинским оборудованием, цитирует «Интерфакс».

Трамп не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что рад, что Россия направила в США самолет с помощью в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране.

«Россия направила нам очень-очень большой самолет <...>, и это очень здорово», — подчеркнул политик.

Также он рассказал, что Китай передал США некоторые необходимые материалы.

«У нас замечательные отношения со многими странами <...> другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен», — резюмировал Трамп.

По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,8 тыс. человек.

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