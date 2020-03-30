Сын Жириновского отреагировал на подозрения в причастности к хищению денег

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на подозрения в причастности к хищению денег у молодежных организаций ЛДПР.

Ранее обвинения по этому делу были предъявлены двух сотрудникам аппарата партии. По словам обвиняемых, украденные деньги они тратили по указанию Лебедева. Сам депутат, как уточнили в МВД, «категорически отказывался от очных ставок».

«Об этой информации мне известно, сайт МВД я читал. Я считаю, что сотрудники МВД, прежде чем давать комментарий по уголовному делу, которое еще не завершено, должны соблюдать нормы действующего законодательства. На мой взгляд, раскрытие материалов дела и подобный комментарий нарушают законодательство», — сказал Лебедев в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению парламентария, сотрудник ведомства, допустивший утечку материалов дела, должен понести ответственность.

«Я считаю, что тот сотрудник, который допустил утечку материалов в СМИ, должен понести ответственность. Ни от каких очных ставок я не отказывался. С меня были взяты показания, была проведена очная ставка с одним из этих сотрудников, обвиняемом в хищении. Все следственные действия, которые были необходимы с моей стороны, выполнены в полном объеме», — подчеркнул Лебедев.

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