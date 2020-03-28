Депутат Рады Скороход заболела коронавирусом

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Внефракционная депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила в своем Telegram-канале, что заболела коронавирусом.

Она призвала всех контактировавших с ней последнее время уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Ранее коронавирус подтвердился у депутатов из группы «Доверие» Сергея Шахова и Сергея Вельможного, у депутата от президентской фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко, а также у внефракционного депутата Сергея Рудыка.

По последним данным, число заболевших коронавирусом на Украине составляет 311 человек, восемь человек умерло, пять пациентов выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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