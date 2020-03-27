Белоруссия не отменит празднование 75-летия Победы
close
Белоруссия не откажется от празднования 75-летия Победы в связи с распространением эпидемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Мы ничего не меняли, у нас будут все запланированные мероприятия», — сказал президент.
Также Лукашенко заявил, что все праздничные мероприятия будут организованы «на высочайшем уровне».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Белоруссии опровергли разговоры о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска
— Лукашенко рассчитывает на ослабление коронавируса к Пасхе
— Российский хоккеист рассказал о том, как реагируют на коронавирус в Белоруссии