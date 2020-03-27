Белоруссия не отменит празднование 75-летия Победы

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Белоруссия не откажется от празднования 75-летия Победы в связи с распространением эпидемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы ничего не меняли, у нас будут все запланированные мероприятия», — сказал президент.

Также Лукашенко заявил, что все праздничные мероприятия будут организованы «на высочайшем уровне».

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