Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус

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Депутаты Государственной думы РФ в обязательном порядке пройдут тест на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова парламентария от фракции ЛДПР, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Нам по линии фракции была доведена информация, что 30 марта будут брать пробы на коронавирус у депутатов», — заявил Нилов.

Данную информацию подтвердили также депутаты остальных парламентских фракций.

Также бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что считает необходимым проводить тесты на COVID-19 не только для парламентариев, но и для всех сотрудников аппарата, которые продолжают работать.

«Я точно знаю, что коронавирус не отличит удостоверение депутата от удостоверения сотрудника, поэтому если что-то и делать, то надо делать все в комплексе, иначе в чем смысл», — сказал он.

Председатель нижней палаты парламента Вячелав Володин в свою очередь заявил, что часть сотрудников Госдумы уже переведена на «удаленку», это касается и помощников депутатов.

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