Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус
Депутаты Государственной думы РФ в обязательном порядке пройдут тест на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова парламентария от фракции ЛДПР, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«Нам по линии фракции была доведена информация, что 30 марта будут брать пробы на коронавирус у депутатов», — заявил Нилов.
Данную информацию подтвердили также депутаты остальных парламентских фракций.
Также бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что считает необходимым проводить тесты на COVID-19 не только для парламентариев, но и для всех сотрудников аппарата, которые продолжают работать.
«Я точно знаю, что коронавирус не отличит удостоверение депутата от удостоверения сотрудника, поэтому если что-то и делать, то надо делать все в комплексе, иначе в чем смысл», — сказал он.
Председатель нижней палаты парламента Вячелав Володин в свою очередь заявил, что часть сотрудников Госдумы уже переведена на «удаленку», это касается и помощников депутатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме разъяснили, кого ожидает наказание за нарушение карантина
— В Госдуме разъяснили, кого ожидает наказание за нарушение карантина
— Матвиенко: предложенные Путиным меры смягчат последствия пандемии COVID-19 для россиян