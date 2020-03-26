«Важно при последствиях пандемии»: политолог о поправках к Конституции РФ

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, политолог Екатерина Соколова в комментарии «Газете.Ru» отметила актуальность предложенных ранее поправок в Конституции РФ в связи с распространением коронавируса.

«Это [поправки] сейчас важно не столько с пандемией, сколько со всеми ее социальными и экономическими последствиями. Мы видим, что очень важно сохранить социальные выплаты, соцгарантии и продолжить их индексировать, чтобы не упал тот уровень жизни и пожилых людей, важно защитить и вообще нуждающихся. В конституционных поправках есть пункт о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму. Мы видим, что сейчас целый ряд мер, в том числе привязан к МРОТу: больничный будет рассчитываться из минимального размера оплаты труда, и пособие по безработице будет тоже на уровне МРОТ», — обратила внимание Соколова.

Политолог также подчеркнула важность и других поправок. «Важны также поправки, которые касаются суверенитета страны, усиления государства, его способности контролировать свои границы. Мы видим, как политически нестабильные государства с менее эффективной системой управления просто сложнее мобилизуются и принимают меры против распространения вируса», — заметила собеседница «Газеты.Ru».

Она напомнила, что в поправках в Конституции также заходит речь и о здравоохранении. «Там есть прямой текст про доступность и качество медицинских услуг, что это делается задачей не только региональных властей, но и муниципальных, в том числе. Сейчас мы видим, что вирус показывает, что доступность и качество медицины играет решающее значение», — заключила эксперт.