США обвинили Мадуро в наркотерроризме
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Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие обвинения также были предъявлены четырем другим представителям власти Венесуэлы.
Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр уточнил, что среди обвиняемых нынешний глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы, экс-глава военной разведки и бывший высокопоставленный генерал.
По словам Барра, США изучают возможности задержания Мадуро и других обвиняемых.
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