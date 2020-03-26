США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие обвинения также были предъявлены четырем другим представителям власти Венесуэлы.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр уточнил, что среди обвиняемых нынешний глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы, экс-глава военной разведки и бывший высокопоставленный генерал.

По словам Барра, США изучают возможности задержания Мадуро и других обвиняемых.

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