Сотрудник Европарламента скончался от коронавируса

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Молодой сотрудник Европейского парламента скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ЕП Давида Сассоли.

«Несколько дней назад этот ужасный вирус поразил нас очень близко. Он забрал молодую жизнь, молодого человека, который работал прямо здесь с нами в Европарламенте», — сказал Сассоли на открытии экстренной пленарной сессии в Брюсселе.

Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также других жертв коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.

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