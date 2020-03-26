FT: КНДР тайно просит о помощи в борьбе с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/38/10902038/RTX3GB7M-pic905-895x505-68885.jpg">

Власти Северной Кореи обратились к международному сообществу с просьбой помочь повысить эффективность тестирования на наличие COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, КНДР обладает комплектами для тестирования на вирус и знает, как их применять, однако их количество мало.

«Поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации», — сказал источник газеты.

По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаев заражения. Газета отмечает,что международные эксперты сомневаются в том, что в Северной Корее до сих пор нет заболевших.

Издание напоминает, что КНДР — одна из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса из-за своего территориального расположения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп написал письмо Ким Чен Ыну о борьбе с эпидемией

— КНДР эвакуировала иностранцев в РФ в рамках антикоронавирусной кампании

— Россия направила КНДР тест-системы лабораторной диагностики коронавируса