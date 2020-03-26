FT: КНДР тайно просит о помощи в борьбе с коронавирусом
Власти Северной Кореи обратились к международному сообществу с просьбой помочь повысить эффективность тестирования на наличие COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, КНДР обладает комплектами для тестирования на вирус и знает, как их применять, однако их количество мало.
«Поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации», — сказал источник газеты.
По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно.
С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаев заражения. Газета отмечает,что международные эксперты сомневаются в том, что в Северной Корее до сих пор нет заболевших.
Издание напоминает, что КНДР — одна из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса из-за своего территориального расположения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.
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