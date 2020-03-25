Поклонская поделилась подробностями самоизоляции

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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская ушла на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она осталась в Москве с дочерью, так как они не успели уехать в Крым до того, как заразились люди в Москве.

«Теперь из-за того, чтобы не привезти эту заразу домой в Крым родителям, остались в Москве. Да и самим, чтобы не заразиться в аэропортах», — рассказала депутат.

Полонская добавила, что живет в маленькой квартире в Москве.

Кроме того, она отметила, что к ситуации с коронавирусом нельзя относиться легкомысленно.

Депутат считает, сейчас необходимо «потерпеть и посидеть дома» всем гражданам России, потому что это важно для «будущего нашего народа и страны».

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