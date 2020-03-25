Рейтинг Трампа превысил антирейтинг на фоне борьбы с коронавирусом

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Evan Vucci/AP

Рейтинг общественного одобрения работы президента США Дональда Трампа достиг 49%, свидетельствуют результаты исследования американский института общественного мнения Gallup.

Политику президента на фоне пандемии коронавируса нового типа одобряют 49% американцев, не одобряют – 45%, следует из данных исследования. Таким образом, рейтинг главы государства превысил его антирейтинг.

Ранее рейтинг Трампа достигал 49% в феврале 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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