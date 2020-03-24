Трамп рассказал, когда хочет открыть границы США

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Американский президент Дональд Трамп заявил о желании в ближайшее время отменить введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 ограничения на въезд в США. Соответствующее заявление он сделал в эфире FOX News.

Он отметил, что хотел бы «открыть» страну к 12 апреля, когда придет время Пасхи.

Лидер США также выразил желание снять ограничения с работы частного сектора в стране, чтобы США были готовы «взяться за дело к Пасхе».

«Есть теории, будто мы способны простаивать четыре или пять месяцев подряд. Так поступать нельзя, иначе можно разрушить всю страну», — подчеркнул Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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