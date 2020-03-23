В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, в настоящее время сама идея заслуживает внимания.
«Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию. Сама идея заслуживает внимания, но здесь все зависит от известных столиц», — сказал Песков.
Он отметил, что ему не известно о том, чтобы Москва готовила односторонние шаги в этом направлении.
«И мне не известно о том, что это считается целесообразным», — заключил он.
Ранее СМИ сообщили о планах США ввести санкции против РФ из-за низких цен на нефть
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