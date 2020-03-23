О риске развала страны из-за кризиса заявили на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил о риске развала страны из-за вызванного новым типом коронавируса COVID-19 кризиса. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «НАШ».
По его мнению, Украина «еще не состоялась как государство».
«В последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — добавил Гордон.
Журналист также отметил, что в стране наблюдается разрушение государственных институтов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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