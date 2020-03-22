В Абхазии состоялись президентские перевыборы
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В Абхазии явка на перевыборах президента превысила 50%, что делает их результаты действительными, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК страны Елену Лабахуа.
«Всего проголосовало 77 573 человека, что составляет 58,9%», — сказала Лабахуа.
Отмечается, что голосование проходит без нарушений.
В выборах участвуют три кандидата: оппозиционер Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба.
В Абхазии выборы президента прошли в сентябре 2019 года. На них выиграл Рауль Хаджимба. После в стране прошли протесты, из-за чего победа была отменена, а Хаджимба отправлен в отставку.
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