«Пока весь мир в разнос не пошел»: эксперт о принятии поправок в Конституцию РФ

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии «Газете.Ru» отметил, что в связи с общемировым кризисом, который возник на фоне пандемии коронавируса, стала понятна скорость принятия поправок в Конституцию России.

«Наблюдая всю эту истерику, которая развивается вокруг эпидемии, причем истерика носит общемировой характер, то есть весь просвещенный мир впал в какой-то совершенно дикий ступор. <…> Тот кризис, который возник, общемировой, вокруг этой пандемии, действительно обескураживает. Особенно на фоне, кроме этого вирусного кризиса, еще и резкое падение нефтяных цен, резкое увеличение курса доллара, то есть явно какая-то такая турбулентность вокруг нас. Причем она по нарастающей идет, что становится понятной, однозначно понятной, логика президента, который настаивал на такой динамике обсуждения, прохождения, принятия этих поправок в Конституцию», — отметил он.

Эксперт добавил, что «понятна динамика, скорость и момент, что нужно быстрее это сделать, зафиксировать это, пока весь мир в разнос не пошел, чтобы мы имели дополнительный запас прочности как государство с серьезными, зафиксированными в Конституции гарантиями, в том числе и социальными гарантиями для граждан».

В то же время Мартынов обратил внимание и на настроения в социальных сетях среди россиян.

«В социальных сетях многие наши граждане пишут о том, что надо быстрее принимать эти поправки, быстрее. <…> В этих условиях граждане говорят: «надо быстрее проводить голосование, вводить поправки», пока что-то не помешало нам зафиксировать в основном законе все наши достижения, в том числе социальные гарантии», — заметил он.