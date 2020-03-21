Грузия объявила режим ЧП на месяц из-за коронавируса

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Власти Грузии на месяц объявили в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра республики Георгия Гахарии.

Решение о введении ЧП было принято по итогам очередного заседания межведомственной координационной группы по вопросу коронавирусной инфекции.

По последним данным, в республике 47 зараженных COVID-19, один человек выздоровел.

Президент страны Саломе Зурабишвили должна утвердить решение правительства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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