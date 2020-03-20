Алиханов не стал комментировать желание «польских графоманов» присоединить Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не стал комментировать призывы о присоединении региона к Польше из-за закрытия границ России.

«Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области, слишком много чести этим польским графоманам. Поэтому без комментариев», — сказал Алиханов в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее читатели польской Gazeta Wyborcza посчитали, что временное закрытие границ РФ из-за коронавируса станет поводом для присоединения Калининградской области.

В самой публикации утверждается, что жители российского региона оказались в «полуизоляции», поскольку лишились возможности делать покупки в польских магазинах.

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