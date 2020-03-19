Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.

«Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии», — пишет автор.

Журналист также отметил, что Россия прошла через «океан ада», когда западные страны ввели санкции. По его мнению, ограничения только стимулировали российскую экономику.

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