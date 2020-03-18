Формат голосования при пандемии призвали обсудить с экспертами из Франции и Италии

Для востребованной в данный момент дискуссии об особенностях организации голосования в условиях пандемии было бы уместно организовать круглый стол с участием представителей Италии и Франции.

Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал в среду председатель совета «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов.

Он убежден, что общение с иностранными специалистами «снизит накал страстей, которые сегодня раздуваются» в России.

Первый тур местных выборов проходил во Франции в минувшие выходные, несмотря на усиление распространение коронавируса в этой стране.

Богданов также призвал проработать с Минздравом идеи голосования не в помещениях, а на открытом воздухе.

В подобном формате, по его убеждению, будет минимизирована передача вируса.