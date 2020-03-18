Украинский телеканал по ошибке запустил выступление Зеленского с титрами об убийстве

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Украинский телеканал ICTV по ошибке наложил субтитры из сериала про убийство на выступление президента страны Владимира Зеленского.

Зеленский объяснял, как украинцы могут вернуться домой из других стран на фоне коронавируса. В этот момент на экране появились субтитры: «Это я убила Эрику», «Почему напечатано? Почему не от руки?», «Тело подтягивали уже после смерти».

Оказалось, канал запустил титры к детективному сериалу «Нюхач».

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