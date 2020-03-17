В Госдуме не нашли оснований для прекращения полномочий нарушившего карантин депутата
Аппарат Госдумы не нашел оснований для прекращения полномочий депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который нарушил карантин по коронавирусу. Об этом говорится в заключении правового аппарата ГД, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
«Основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы «в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм» Федеральным законом не предусмотрено», — говорится в документе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции и нарушил карантин.
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