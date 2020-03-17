В Госдуме не нашли оснований для прекращения полномочий нарушившего карантин депутата

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Аппарат Госдумы не нашел оснований для прекращения полномочий депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который нарушил карантин по коронавирусу. Об этом говорится в заключении правового аппарата ГД, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.

«Основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы «в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм» Федеральным законом не предусмотрено», — говорится в документе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции и нарушил карантин.

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