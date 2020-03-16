В СПЧ рассказали о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод рассказал в интервью «Газете.Ru» о том, как будут собираться наблюдатели для контроля процесса голосования.

«Я считаю логичным, что процессы организации общественного наблюдения, подготовка наблюдателей, формирование корпуса наблюдателей будут проходить через федеральную и региональные Общественные палаты. За последние годы у Общественных палат появился опыт участия в наблюдении на выборах: президентских, региональных, муниципальных. Опыт есть, активы наблюдателей сформированы. Сейчас идет подготовка к формированию корпусов наблюдателей», — обратил внимание Брод.

Он также отметил, что представители политических партий могут стать наблюдателями. «Что касается партий, понятно их стремление участвовать в наблюдении, и никто им дорогу к этому наблюдению не перекрывает, поскольку механизм формирования наблюдателей предусматривает участие в этом представителей политических партий. Они также смогут направлять свои заявки в региональные Общественные палаты, и, я думаю, никаких проблем для включения их в списки наблюдателей не будет», — считает собеседник издания.

Между тем он напомнил, что речь идет не о выборах, а именно о выражении мнения граждан. «Надо учитывать, что речь идет об общероссийском голосовании. Это не выборы, не конкурентная борьба, здесь не соревнуются партии либо их кандидаты, поэтому вполне объяснимо, что главным институтом по формированию общественных наблюдателей является Общественная палата. Здесь важна не только партийная принадлежность, а именно гражданское участие в процессе наблюдения», — подчеркнул он.

В то же время Брод сказал, что «ЦИК никакие ограничения не устанавливает» по количеству наблюдателей на участках. «Более того [председатель Центральной избирательной комиссии Элла] Памфилова написала письма руководителям политических партий с тем, чтобы они активней контактировали с общественными палатами в субъектах, с федеральной Общественной палатой и направляли списки для предоставления наблюдателей. То есть процесс будет максимально открытым. Я не думаю, что наблюдателей будет больше, чем самих голосующих, но пока никаких ограничений со стороны ЦИК не существует», — добавил он.

Член СПЧ заявил, что наблюдатели от общественных палат будут контролировать все стадии процесса голосования. «Я, со своей стороны, и наши коллеги из ассоциации «Гражданский контроль» независимого общественного мониторинга нацеливаем наших коллег в регионах именно на наблюдение за ходом информирования граждан, на тщательную работу по проверке списков участников голосования, на доступность участков для голосования, их должную техническую оснащенность и, естественно, прозрачность проведения голосования, подсчета бюллетеней, оглашения результатов. Все это тоже будет на серьезном общественном контроле, плюс, голосование досрочное, на дому. Все эти этапы тоже должны быть под пристальным общественным контролем. Поэтому я не вижу повода для беспокойства. Главное сейчас сформировать отряды наблюдателей, должным образом их обучить, и дальше они начнут работать», — заключил он в разговоре с «Газетой.Ru».