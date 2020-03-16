Крымские власти попросили закрыть границу с Украиной\

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил властям России закрыть границу с украинской стороной, чтобы предотвратить новые случаи заражения коронавирусом. Его цитирует «Коммерсантъ».

Аксенов считает, что на Украине медицинская помощь не оказывается в полном объеме. Именно поэтому некоторые граждане стремятся покинуть государство и уехать на территорию республики.

Аксенов рассказал, что в настоящее время Минздрав полуострова направил дополнительный медперсонал на все пограничные посты. «Медики будут дежурить постоянно на постах», — отметил он.

По его словам, предложение закрыть границу с Украиной уже поддержала Федеральная служба безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения и Россия ограничивают между собой пассажирские перевозки

— Россия закрывает границу с Белоруссией

— Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса